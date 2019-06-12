إدانات دولية وعربية لاستهداف مطار أبها بالسعودية

2019/06/12 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي بالسعودية.وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن العمل الإرهابي الذي استهدف، الأربعاء، مطار أبها الدولي بالمملكة

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