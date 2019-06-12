حقوق الإنسان النيابية: سنقوم بزيارات مفاجئة الى السجون لكشف جميع الملفات

2019/06/12 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، أرشد الصالحي، أن اللجنة استضافت المدير العام للإصلاح والسجون في وزارة العدل رعد العامري.

وأوضح الصالحي في تصريح، أن اللجنة ناقشت مع العامري مشكلة الاكتظاظ الكبير داخل السجون العراقية، وقضية الطعام، وتأهيل دور الاصلاح، وزيادة التخصيص المالي لتأهيل السجون في بعض المحافظات التي اكتملت ولم تفتح لغاية الآن، ومنها سجن الحلة المركزي.

واشار الصالحي الى أن العامري نفى وجود تعذيب في السجون العراقية، داعيا جميع الجهات الرقابية والإعلامية التعاون مع اللجنة والإبلاغ عن أية حالة تعذيب عبر البريد الالكتروني.

وأضاف، أن اللجنة ستقوم بزيارات مفاجئة الى السجون لمعرفة إن كانت هناك حالات تعذيب، كاشفا عن وجود اكثر من ستة وثلاثين الف موقوف في عموم البلاد.

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