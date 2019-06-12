2019/06/12 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس صالح لوزير الخارجية العماني: استقرار العراق عامل أساس لأمن المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/12 | 17:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح لوزير الخارجية العماني: استقرار العراق عامل أساس لأمن المنطقة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح لوزير الخارجية العماني: استقرار العراق عامل أساس لأمن المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).