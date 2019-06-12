مجلس بغداد يبين أسباب انقطاع مياه الشرب لأكثر من 10 ساعات

2019/06/12 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين مجلس محافظة بغداد، الأربعاء، أسباب انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق العاصمة لأكثر من عشرة ساعات، فيما دعا أمانة العاصمة لإنشاء شبكات مياه جديد ومحطات تصفية في مناطق الأطراف لحل أزمة الانقطاع.وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “صيانة شبكات المياه وراء انقطاع مياه الشرب عن عدد […]

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