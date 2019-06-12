ضبط 12 عاملًا مخالفًا يتاجرون بملابس الحاويات الخيرية ببريدة

2019/06/12 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، في ضبط منزل شعبي في مدينة بريدة بمنطقة القصيم تستغله عمالة مخالفة في تخزين الملابس المستعملة بعد جمعها ...

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