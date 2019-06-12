10 أطعمة طبيعية تقضي على مشكلة إدمان السكر وأضراره الخطيرة

2019/06/12 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد خبراء التغذية، عشرة أطعمة يمكنها أن تساعد في عزوف المرء عن تناول السكر، وما يسببه من أضرار صحية خطيرة.

ويعتبر السكر مادة غذائية غير صحية، وما إن ...

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