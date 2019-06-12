2019/06/12 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حسم اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأصوات اللازمة لإجراء أولي لمنع مبيعات الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الاسلحة الى السعودية مما يمهد الطريق لمواجهة كبيرة ضد الفيتو الرئاسي.وذكرت صحيفة (ذي هيل) الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ “من المتوقع ان يتخذ مجلس الشيوخ قرارات الرفض البالغة 22 قرارا في اقرب وقت من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعضاء مجلس الشيوخ يحسمون التصويت على توبيخ ترامب لبيع الأسلحة للسعودية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعضاء مجلس الشيوخ يحسمون التصويت على توبيخ ترامب لبيع الأسلحة للسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).