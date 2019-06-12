لماذا يهدد فصل الصيف المعتقلين السياسيين بمصر؟

2019/06/12 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت تقارير حقوقية دولية من خطورة الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين في مصر، وقالت هيومين رايتس ووتش إن الفترة من أبريل/نيسان حتى أغسطس/آب 2015، شهدت وفاة ستة معتقلين.

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