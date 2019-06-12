محافظ كركوك يؤكد تحقيق تقدم في اكمال متطلبات مطار المحافظة الدولي

2019/06/12 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ كركوك راكان الجبوري ان مشروع مطار كركوك الدولي وصل لمراحل متقدمة ,, مشيدا بدعم رئيس مجلس الوزراء وجميع الجهات الرسمية والأمنية والحكومية في تحقيق حلم مواطني كركوك .وقال خلال حضوره معرض المطارات السادس الذي اقيم في قاعة كربلاء في مطار بغداد الدولي وأفتتحه وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي وصلنا لمراحل متقدمة […]

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