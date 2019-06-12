منظمة الصحة العالمية في العراق ترد على إدعاءات تناقلتها إحدى وسائل الاعلام المحلية

2019/06/12 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - فراس الكرباسي

رداً على ما تناقلته إحدى وسائل الاعلام المحلية، تؤكد منظمة الصحة العالمية في العراق ان الخطط والبرامج والسياسات التي تنتهجها وزارة الصحة قد أدت بالفعل الى رفع مستوى التحصين في العراق، وأن الوزارة قد باشرت منذ العام الماضي بخطة لتجهيز المستشفيات بالادوية الأساسية.وقال الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، بأن مستويات التحصين في البلاد في تقدم وذلك من خلال إقبال المواطنين على حملات التلقيح التي تُنَفَذ بموجب الجدول الوطني للتحصين الذي أعدته الوزارة.



وينوّه الدكتور أدهم إسماعيل الى ان تلك السياسات قد أدت الى تنفيذ حملات منظمة للتطعيم ضد الحصبة وشلل الاطفال وحققت نسب نجاح زادت عن معدلاتها الطبيعية وصولاً الى بلد خالٍ من الامراض الانتقالية.



ويشير كذلك الى ان منظمة الصحة العالمية تُعد شريكاً رئيسياً للوزارة في مجال تقديم الخدمات الصحية ورفع المستوى الصحي في البلاد وتجاوز عقبات المرحلة الماضية التي شهدها البلد.مشككاً في التقارير التي أفادت بأن الوزارة غير قادرة على توفير إلا خمسين بالمائة فقط من الأدوية الأساسية كما إدعت بعض وسائل الإعلام، يؤكد الدكتور أدهم إسماعيل بأن الوزارة تنفذ حالياً خطةً لتجهيز المستشفيات بتلك الأدوية الأساسية بشكلٍ كامل، قائلاً: "هذه التقارير الإعلامية غير الصحيحة تستهدف ببساطة النظام الصحي في البلاد".



وأضاف الدكتور أدهم إسماعيل "لقد بذل معالي وزير الصحة جهوداً إستثنائيةً لتأمين اتخاذ قرارات استثنائية لضمان توفير الأدوية الكافية.



وتتوقع منظمة الصحة العالمية إحراز تقدم ملحوظ في هذا الصدد في المستقبل القريب حيث تستمر الوزارة بالعمل مع شركائها الرئيسيين".

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