المجلس الاقتصادي العراقي: العراق بأمس الحاجة إلى آليات البناء الجديد لتحقيق النمو الاقتصادي

2019/06/12 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

نظم المجلس الاقتصادي العراقي المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد والبنية التحتية والكهرباء والمياه والمشروعات على أرض معرض بغداد الدولي برعاية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبحضور وزاري ونيابي عالي المستوى بمشاركة (١٢٠) شركة عربية وأجنبية متخصصة من احدى عشر دولة.وقال عضو المجلس غدير العطار في بيان صحفي, إن"معرض بناء العراق يشكل خطوة مهمة في وقت تتجه الحكومة العراقية لاستقطاب الشركات الاستثمارية الأجنبية لتأهيل وإعمار البلاد وفق خطط استراتجية مدروسة".وأشار إلى ان"العراق بأمس الحاجة اليوم إلى آليات البناء الجديد التي تمتاز بالسرعة والنمو الاقتصادي الجيد", مشيراً إلى"أهمية الحفاظ على الهوية المعمارية الجديدة التي تحتوي على طابع عراقي وبغدادي مميز".ولفت العطار إلى أن"المعرض سيكون له الآثر الايجابي على مستوى الاعمار والبناء خصوصاً في المدن المحررة من الإرهاب", مبيناً أن"قطاع المعارض يعد من أهم مفاصل تطوير العمل وتطوير الجهود التنموية التي ينشدها العراق".ونوه إلى أن"اقامت مشاريع مشتركة تتيح للقطاع الخاص الحيوي المساهمة في رسم السياسة الاقتصادية وبناء قدراته الذاتية بعد ان كانت الدول تفرض سيطرتها الكاملة على العمل الاقتصادي والتجاري", كاشفاً عن"أستمرار المجلس الاقتصادي العراقي بمبادرات دعم القطاع الخاص والنهوض به لتقوية الاقتصاد العراقي".المعرض شهد حضوراً مميزاً حيث تم حضور رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري ووزير التجارة محمد فاضل مجيد ووزير الإعمار والإسكان بنكين زنكنة أضافة إلى عدد من الشخصيات الاقتصادية الحكومية وممثلي القطاع الخاص فضلاً عن حضور ممثلين لشركات "الصين – الهند – المانيا – تركيا – السعودية – مصر – إيران – الامارات – اذربيجان".

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