واسط تضع أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن الكوت

2019/06/12 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس محافظة واسط، اليوم الاربعاء، ان اسباب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق جنوب الكوت الى حدوث مشاكل فنية للشبكات الناقلة للطاقة الكهربائية، مبينا ان المشاكل ستحل خلال الساعات المقبلة من خلال استنفار الملاكات الفنية لعودة التيار لتلك المناطق.وقال نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي في تصريح، إن "انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق جنوب الكوت سببه حدوث مشاكل فنية في شبكات نقل الطاقة".

وأضاف، ان "الكوادر الفنية في دائرة كهرباء المحافظة استنفرت منذ يوم أمس كامل الملاكات الفنية لمعالجة تلك المشاكل وهي تعمل ليل نهار، مؤكدا ان المشاكل ستحل خلال اليوم وغد من خلال استنفار الملاكات الفنية لعودة التيار لتلك المناطق".

يذكر ان مجلس المحافظة صوت على الخطط الاستثمارية التي تتعلق بالمحافظة للعام 2019 خلال جلسته يوم أمس الثلاثاء", انتهى / ف

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