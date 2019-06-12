نصب صدام حسين بقلقيلية يثير الجدل داخل وخارج فلسطين (فيديو)

2019/06/12 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : متابعة عن “اي بي الامريكية ” أثارت صور متداولة لنصب تذكاري للرئيس العراقي الراحل “صدام حسين”، أقامه ناشطون فلسطينيون بمدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل عامين، جدلا واسعا داخل وخارج فلسطين ما بين مؤيد ومعارض.افتُتِحَ في محافظ قلقيلية في الضفة الغربية في فلسطين الأربعاء الماضي نصب وشارع باسم الرئيس العراقي […]

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