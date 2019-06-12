جمعية اماراتية تدعم الايزيديين في العراق بمبلغ 800 الف درهم اماراتي

2019/06/12 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة وقّعت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، اتفاقية لتقديم دعم مالي بقيمة 216 ألف دولار أمريكي، لصالح “صندوق سنجار”، التابع لمبادرة نادية مراد، الناشطة الإيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2018.ووقع الاتفاقية كل من مريم الحمادي، …

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