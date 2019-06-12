الجزائر.. محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة الكسب غير المشروع

2019/06/12 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تلفزيون النهار بأن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، مَثُل أمام المحكمة العليا، اليوم (الأربعاء)، في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، ...

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