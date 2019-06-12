2019/06/12 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
أفاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار، علي داود الدليمي، الاربعاء، بان القوات الامنية اعتقلت 4 من أبرز مروجي الحبوب المخدرة بحملة دهم وتفتيش شرقي مدينة الرمادي.
وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية نفذت حملة أمنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود 4 من ابرز مروجي الحبوب المخدرة في منطقتي قضاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 من أبرز تجار المخدرات شرق الرمادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار، علي داود الدليمي، الاربعاء، بان القوات الامنية اعتقلت 4 من أبرز مروجي الحبوب المخدرة بحملة دهم وتفتيش شرقي مدينة الرمادي.
وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية نفذت حملة أمنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود 4 من ابرز مروجي الحبوب المخدرة في منطقتي قضاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 من أبرز تجار المخدرات شرق الرمادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 4 من أبرز تجار المخدرات شرق الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).