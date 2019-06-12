اعتقال 4 من أبرز تجار المخدرات شرق الرمادي

2019/06/12 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار، علي داود الدليمي، الاربعاء، بان القوات الامنية اعتقلت 4 من أبرز مروجي الحبوب المخدرة بحملة دهم وتفتيش شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية نفذت حملة أمنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود 4 من ابرز مروجي الحبوب المخدرة في منطقتي قضاء […]

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