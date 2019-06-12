مجلس الشيوخ يحسم التصويت على توبيخ ترامب

2019/06/12 | 18:13

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حسم اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأصوات اللازمة لإجراء أولي لمنع مبيعات الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الاسلحة الى السعودية مما يمهد الطريق

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