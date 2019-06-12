التخطيط تعلن عن تعاون مشترك مع ألمانيا لتطوير الملاكات العراقية

2019/06/12 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الاربعاء، عن تعاون مشترك مع الجانب الألماني لتأهيل وتطوير الملاكات العراقية في القطاعين العام والخاص وتوفير

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