2019/06/12 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المالية البرلمانية تطالب وزارة المالية ايقاف الصرف والتمويل و المناقلة من والى حساب اللجنة الاولمبية الى اشعار اخر

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