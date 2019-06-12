نقابة الفنانين تكشف حقيقة وجود تهديدات تطال فناني البصرة 

2019/06/12 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص _الحل العراق ردت #نقابة_الفنانين_العراقيين، على الأخبار التي تفيد بوجود تهديدات تطال المهرجانات الثقافية والفنية في محافظة #البصرة، وباقي محافظات جنوب #العراق.نقيب الفنانين العراقيين #جبار_جودي، قال لـ “الحل العراق”، […]

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