انفجار منصة نفط إيرانية قطرية في الخليج العربي

2019/06/12 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارا وقع في منصة نفط مشتركة بين إيران وقطر أدى إلى حرائق في منشآت في حقل "بارس الجنوبي"، الأربعاء، دون أن تتضح ملابسات الحادث.وأفادت وكالة "فارس"، نقلا عن هيئة إدارة

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