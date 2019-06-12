2019/06/12 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… كشف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك أن شركته لديها تصميم جاهز بالفعل للسيارة الغواصة، مثل تلك التي ظهرت في أحد أفلام جيمس بوند.وقال ماسك إن السيارة الغواصة ليست مستحيلة بالمطلق، بحسب ما ذكر موقع بيزنيس إنسايدر.وجاءت تصريحات إيلون ماسك هذه خلال الاجتماع السنوي لحملة الأسهم في شركة تسلا الثلاثاء، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريبا.. “السيارة الغواصة” تصبح حقيقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قريبا.. “السيارة الغواصة” تصبح حقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).