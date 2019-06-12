أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران

2019/06/12 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أفاد إخطار نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران على شركة مقرها العراق وفردين.

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