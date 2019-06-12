وزير المالية يستقبل السفير الأمريكي ويبحثان رفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين

2019/06/12 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

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