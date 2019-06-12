2019/06/12 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، أن استقرار العراق عامل أساس لأمن المنطقة، فيما أشار إلى أن العر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صالح لوزير الخارجية العماني: بغداد ومسقط يمكن أن تؤديا دورا مؤثرا في المنطقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صالح لوزير الخارجية العماني: بغداد ومسقط يمكن أن تؤديا دورا مؤثرا في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).