مجلس بغداد يبين أسباب انقطاع مياه الشرب لأكثر من 10 ساعات

2019/06/12 | 18:20

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بغداد :سومر نيوز

بين مجلس محافظة بغداد، الأربعاء، أسباب انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق العاصمة لأكثر من عشرة ساعات، ...

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