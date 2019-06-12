2019/06/12 | 18:21

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افاق تنشر اسماء المقبولين على الدرجات الوظيفية لدوائر محافظة ديالى (ديوان المحافظة - دائرة الصحة - مديرية التربية)

تعلن اللجنة المركزية للتعيين في محافظة ديالى عن أسماء المتقدمين على التعيين على الدرجات الوظيفية للدوائر (ديوان

محافظة ديالى,دائرة صحة ديالى , مديرية تربية ديالى) للفترة

من 2019/5/23 ولغاية 2019/6/11 وحسب التسلسلات لكل متقدم ولكل دائرة

1- عدد المتقدمين للتعيين على ملاك ديوان محافظة ديالى (11500)

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2- عدد المتقدمين للتعيين على ملاك مديرية تربية ديالى (40982)

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3- عدد المتقدمين للتعيين على ملاك دائرة صحة ديالى (38190)

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