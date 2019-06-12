الشيخ علي يعلق على فساد المستفيدين من حرائق المحاصيل الزراعية

2019/06/12 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق علق عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي على المستفيدين من حرائق المحاصيل الزراعية واستعرض الشيخ علي عبر تدوينة على حسابه في تويتر الية الاجراءات التي تتم للحصول على التعويضات عبر دفع حصص مالية لصالح احزاب وجهات معينة.

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