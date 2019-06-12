انتاج افلام سينمائية مشتركة بين وزارة الثقافة والعتبة العباسية

2019/06/12 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزيرُ الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني مع قسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، فرص التعاون المشترك بين الوزارة والعتبة المقدّسة، وتمّ الاتّفاق على إنتاج أفلامٍ سينمائيّة مشتركة وبشكلٍ سنويّ.

جاء ذلك خلال استقبال الحمدانيّ للمخرج أزهر خميس من مركز الكفيل للإنتاج والتوزيع الفنّي في قسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة التابع للعتبة العبّاسية المقدّسة.من جهته أثنى الوزيرُ الحمدانيّ على فيلم (روزبه) الذي أنتجته العتبةُ العبّاسية المقدّسة والذي تناول شخصيّة الصحابيّ سلمان المحمّدي(رضي الله عنه) بعد أن حضر عرضه في المسرح الوطنيّ، مشيراً إلى أنّ جودة التنفيذ والمستوى العالي في الإخراج السينمائيّ دفعته للاتّصال بمخرج العمل أزهر خميس من أجل بحث فرص التعاون بين الوزارة والعتبة المقدّسة في مجال السينما.بدوره بيّن المخرج أزهر خميس أنّه بحث مع الوزير آليّات التعاون حول كيفيّة إنتاج أفلامٍ مشتركة مستقبلاً، لافتاً إلى أنّه تمّ الاتّفاق مبدئيّاً على التعاون مع الوزارة وإنتاج أفلامٍ سنويّة.انتهى ن ص

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