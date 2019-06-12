بالوثيقة.. تحذير من طريق “الموت الجماعي“ في بابل

2019/06/12 | 18:21

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استكمالا لاستراتيجيتها الهادفة في إيجاد اخر الحلول التكنولوجية التفاعلية لمشتركيها، أعلنت شركة زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاقها قناة تف

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، الانباء التي تحدثت بشأن رفع الدعم عن أسعار الوقود.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم حطاب، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "بعض وسائل الاعلام والصحافة والقنوات الفضائية

بغداد اليوم- النجف

وجه قائد شرطة النجف العميد محسن الجابري، الاربعاء، الاجهزه الامنية بتطبيق القانون بقوه بحق سائقي المركبات الذين يقودون سياراتهم بسرعة عالية وغير الحائزين على إجازات السوق.

وقال الناطق الرسمي باسم شرطة المحافظة المقدم الحقوقي

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