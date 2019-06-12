شاهد ما فعله الحر بشوارع البصرة!

2019/06/12 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعصف بالعراق هذه الايام موجة حر قوية، الامر الذي جعل مدن عراقية تتنافس مع غيرها على تبوأ المركز الاول في المدن الأعلى درجة حرارة في العالم....

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