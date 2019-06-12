بالوثيقة.. تمديد التقديم للمفصولين السياسيين 60 يوماً

2019/06/12 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قرر مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، تمديد التقديم للمفصولين السياسيين 60 يوماً.

وجاء في الوثيقة الصادة عن الامين العام لمجلس الوزراء وكالة، حميد الغزي، حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها" استناداً ًالى احكام المادة {7/ثانياً} من قانون المفصولين السياسيين رقم {34} لسنة 2005 {المعدل} بالقانون رقم {16} لسنة 2013، حصلت موافقة رئيس الوزراء على تمديد مدة تقديم طلبات المفصولين السياسيين 60 يوماً ابتداءً من تاريخ صدور هذا الكتاب".انتهى

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