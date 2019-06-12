السهيل يشدد على ضرورة إلإلتزام بتطبيق التعليمات الامتحانية الصادرة من التربية

2019/06/12 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شدد وزير التربية وكالة قصي السهيل على على ضرورة إلإلتزام بتطبيق الانظمة والتعليمات الامتحانية الصادرة من الوزارة.

جاء ذلك خلال تفقده برفقة وكيل الوزارة للشؤون الفنية، والمدير العام لتربية بغداد الرصافة الثانية، وأعضاء من اللجنة الامتحانية عدداً من المراكز الامتحانية للمرحلة المتوسطة في قاطع الكرادة ببغداد.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" السهيل أكد على ضرورة إلإلتزام بتطبيق الانظمة والتعليمات الامتحانية الصادرة من الوزارة، مشدداً على أهمية توفير الاجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة خلال أدائهم لإمتحاناتهم".واضاف ان" السهيل وإطلع على سير العملية الامتحانية لطلبة المرحلة المتوسطة في عددٍ من المراكز الامتحانية في الكرادة، بينها مراكز {19 و20 و142 و143}، ووقف على طبيعة الخدمات الاساسية المقدمة للطلبة الممتحنين، داعياً الطلبة الى الجد والاجتهاد وبذل مزيدٍ من الجهود لتحقيق النجاح والتفوق في دراستهم بغية تحقيق مستقبل زاهر لبلادهم.انتهى

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