الاصلاح : رفض العراق مشاركته بمؤتمر صفقة القرن دليل قوة وشجاعة

2019/06/12 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبر النائب عن تحالف الإصلاح مضر خزعل، الأربعاء، رفض وزارة الخارجية العراقية المشاركة في الورشة الاقتصادية المسماة “صفقة القرن” المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والتي دعت الإدارة الأميركية إلى تنظيمها في البحرين يعد موقفا قويا وشجاعا، فيما بين أن العراق سيرفض إي ضغوط أمريكية للتراجع عن موقفه من القضية الفلسطينية.وقال خزعل في تصريح […]

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