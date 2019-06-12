بالصور.. إعادة توزيع 19 ألف حاوية لتعزيز نظافة الطائف في الموسم السياحي

2019/06/12 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفَّذت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة الخدمات «الإدارة العامة للنظافة» برنامجًا لإعادة تأهيل حاويات النفايات وتوزيعها بأحياء الطائف، ودعم مواقع جديدة بح...

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