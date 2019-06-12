الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

2019/06/12 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص مرتبطة بإيران.

ووفق ما ذكر موقع الخزانة الأمريكية على الإنترنت، فإن العق...

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