أمير الكويت يستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها في برقية لخادم الحرمين

2019/06/12 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكو...

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