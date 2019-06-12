كفاح محمود: مع الرئيس الجديد لا تغيير في الثوابت بل في طريقة التعاطي

2019/06/12 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيف مونت كارلو الدولية هذا اليوم هو كفاح محمود المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني يتحدث عن أداء نيجيرفان برزاني اليمين الدستورية رئيسا للإقليم خلفا لعمه مسعود برزاني، وتصويت برلمان كردستان العراق على تسمية ابن عمه مسرور بارزاني رئيسا للوزراء.

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