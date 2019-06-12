صحة الكرخ / اغلاق ثلاثة محلات لبيع مياه (RO) مخالفة للشروط الصحية داخل قضاء المحمودية

2019/06/12 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شعبة الرقابة الصحية باجراء حملة صحية مشتركة مع مديرية الامن القومي على المحلات العامة و محلات بيع مياه الـ (RO)

و بين مدير قطاع المحمودية الدكتور (سعود عبد الله محمد) استنادا لتوجيهات مدير عام دائرة صحة بغداد الدكتور جاسب الحجامي المحترم قامت شعبة الرقابة الصحية بحملة على محلات بيع المياه في داخل قضاء المحمودية حيث أسفرت الحملة عن إغلاق ثلاثة محلات لبيع مياه RO حسب القانون و وفق محضر اصولي و بحضور اصحاب العلاقة حسب المادة 96 من قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981 و تعديلاته و ذلك لممارستهم العمل بدون الحصول على الاجازة الصحية

وايضا تم التأكيد على التزام أصحاب المحلات بالشروط الصحية وتوجيههم بضرورة حصول جميع العمال على بطاقات الفحص الطبي وشهادات التربية الصحية وكذلك تبليغ المتجاوزين بضرورة حصولهم على الاجازة الصحية .

اعلام صحة الكرخ

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