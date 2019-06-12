2019/06/12 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات ان أي طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أعلنته الدول العربية هدفاً استراتيجياً وفق قوانين الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.وأوضحت غنيمات في تصريحات صحفية اليوم ان حل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة اردنية : اي طرح اقتصادي لا يمكن ان يكون بديلا لحل سياسي للقضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة اردنية : اي طرح اقتصادي لا يمكن ان يكون بديلا لحل سياسي للقضية الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).