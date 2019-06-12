2019/06/12 | 18:33

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عاجل | رويترز عن التحالف السعودي الإماراتي: نقوم بجمع الأدلة لتحديد نوعية المقذوف الذي استهدف مطار أبها

عاجل | رويترز عن التحالف السعودي الإماراتي: نقوم بجمع

الأدلة لتحديد نوعية المقذوف الذي استهدف مطار أبها

المصدر: الجزيرة

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