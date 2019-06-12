رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية العماني.. ويؤكد ان استقرار العراق عامل اساس لأمن المنطقة

2019/06/12 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان العراق بعمقه العربي و جواره الاسلامي له اولوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي وفقاً للمصالح المتبادلة والمتشاركة بين دول المنطقة.

وقال الرئيس برهم صالح خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي والوفد المرافق له، إن استقرار العراق عامل اساس لأمن المنطقة، مبينا ان بغداد ومسقط يمكن أن تلعبا دورا مهماً ومؤثراً لمكانتهما في المنطقة ورغبتهما في العمل والتنسيق المشترك حيال القضايا الاقليمية.

ورحب رئيس الجمهورية بقرار سلطنة عُمان فتح سفارتها في العراق، معتبرا اياها خطوة ايجابية لتعميق اطر التعاون بين البلدين، وبما يسهم في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للشعبين الشقيقين.

من جهته، أكد بن علوي ان زيارته الى العراق تكتسب اهمية كبرى لتوطيد العلاقات الثنائية وتوحيد المواقف بشأن الاوضاع في المنطقة، مجدداً دعم بلاده للعراق في المجالات كافة.

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