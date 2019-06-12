البنتاغون: اعتداء الحوثي دليل آخر على دور إيران الخبيث

2019/06/12 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الاعتداءات الجديدة التي قام بها الحوثيون ضد السعودية تظهر أدلة أخرى على دور إيران الخبيث في المنطقة.وكانت السفارة الأميركية بالسعودية قد صرحت أن: الهجوم الحوثي على

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