عبر وساطة يابانية.. إيران تتوسل أمريكا لتخفيف العقوبات

2019/06/12 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن المسؤولين الإيرانيين لا يزالون أسرى الوهم الخادع، الذي يصور لهم بأن الولايات المتحدة يمكن أن تلين موقفها من تشديد العقوبات التي فرضتها على طهر...

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