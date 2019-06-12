واع تنشر أسماء المتقدمين للتعيين في محافظة ديالى

2019/06/12 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المركزية للتعيين في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، أسماء المتقدمين للتعيين في المحافظة .

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