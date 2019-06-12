"خرائط غوغل" تقدم خاصية تحذرك من "سائق التاكسي الجشع"

2019/06/12 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تستعد شركة غوغل لإضافة خاصية جديدة على خدمة "الخرائط" التي تقدمها، تكشف من خلالها سائق سيارة الأجرة "المحتال"، الذي يحاول اختيار طرق أطول

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