مصارف تركية تقدم حزمة قروض جديدة بقيمة 4.3 مليار دولار للشركات

2019/06/12 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكر اتحاد المصارف في تركيا، اليوم الأربعاء، إن 12 بنكا تركيا ستعرض على الشركات قروضا قيمتها الإجمالية 25 مليار ليرة (4.31 مليار دولار)

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