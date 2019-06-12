الحشد الشعبي يخمد حريقا كبيرا في خانقين (صور)

2019/06/12 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، حريقا كبيرا اندلع في الاراضي الزراعية بقضاء خانقين في محافظة ديالى.وقال موفدنا، إن اللواء 23 في قيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي وباسناد من الدفاع المدني وقوات الجيش اخمد حريقا كبيرا في أراضي زراعية واسعة بقضاء خانقين.وأضاف، أن الحريق شمل مناطق: أحمد طاهر – حبيب العبدالله – توتك ...

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