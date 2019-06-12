الحشد الشعبي.. وإستراتيجية فتوى الجهاد

2019/06/12 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي فضل الله مصير الشعوب لا يمكن حمايته بالعواطف والأنفعالات، بل من خلال التخطيط المتقن والإرادة المتعقلة، والتخطيط يراد منه بمعناه البسيط حسن التدبر والتعامل مع المعطيات بواقعية متأنية متعقلة، من خلال معرفة ما تملك من نقاط قوة وما يعتري المنظومة المجتمعية أو كيان من ضعف ووهن، ثم يتم الإنتقال لتنفيذ ما صمم ...

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