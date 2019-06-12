مواقع تواصل اجتماعي... شوارع البصرة تخلو من سكانها بسبب صيفها الملتهب

2019/06/12 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامر الذي ادى الى خلو شوارع المدن من السكان لتجنب درجات الحرارة المرتفعة نهارا.حيث نشرت مواقع الكترونية عراقية صورا تظهر شوارع مدينة البصرة جنوبي العراق خالية من سكانها بسبب الحر الشديد اوقات النهار.انتهة ن ص

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